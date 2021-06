Leuna und Bad Dürrenberg vereinbaren interkommunale Zusammenarbeit

Leuna/Bad Dürrenberg - Lange wurde darüber diskutiert, nun ist das Papier unterzeichnet: Die Städte Leuna und Bad Dürrenberg haben am Donnerstag den Vertrag für eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft abgeschlossen. In dieser möchten sich die Kommunen künftig gemeinsamen Themen widmen und dadurch Stärken bündeln. Zum ersten Mal will das neu entstandene Gremium am 20. Juli tagen.

„Ich freue mich, dass es nach all den Vorgesprächen heute dazu kommt, die Vereinbarung zu unterzeichnen“, sagte Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) im Rahmen der Feierstunde im cCe Kulturhaus in Leuna. Nach diesem ersten, formalen, aber wichtigen Schritt könne etwas Großes erwachsen. Die beiden Städte seien nicht nur durch Straßen und die Saale miteinander verbunden, sondern hätten viele Gemeinsamkeiten, betonte Schulze. „Beides sind junge Städte und haben eine ähnliche Entwicklung durchlebt.“ Das sei eine gute Basis für die interkommunale Zusammenarbeit. „Wir sind von diesem Schritt überzeugt.“

Arbeitsgemeinschaft besteht aus 16 Mitgliedern

Der Leunaer Stadtrat Michael Bedla (CDU), der anstelle der erkrankten Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) sprach, hob hervor, dass die beiden Kommunen in der Vergangenheit bereits in einigen Bereichen zusammengearbeitet haben, unter anderem in Sachen Wasserversorgung und Feuerwehr. Ein zukünftiges, gemeinsames Thema könne etwa der Hochwasserschutz sein. „Da stellen wir uns Einsparmöglichkeiten und Verbesserungen vor.“ Weitere mögliche Themenbereiche seien unter anderem die Vergabe von Aufträgen sowie Bibliotheken.

Bedla betonte, dass die Arbeitsgemeinschaft nicht das Ziel verfolge, in absehbarer Zeit zu fusionieren. Die Befürchtung hatten vor allem auf Leunaer Seite einige Stadträte, als 2017 eine enge Zusammenarbeit in Form eines gemeinsamen Ausschusses seitens der Bürgermeister angekündigt wurde. „Das soll ausdrücklich erstmal nicht der Fall sein“, stellte Bedla klar. Es solle jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass es in Zukunft zu einem Zusammenschluss der Kommunen kommen könnte. Nun gelte es, die Arbeitsgemeinschaft mit Leben zu füllen und gemeinsame Projekt zu realisieren.

Die neue Arbeitsgemeinschaft besteht aus 16 Mitgliedern, darunter die beiden Stadtoberhäupter, die Stadtratsvorsitzenden sowie jeweils fünf weitere Vertreter der Stadträte. Als Vertreter der Verwaltung sind jeweils die Vorsitzenden der Personalräte mit dabei. Das erste Treffen soll am 20. Juli um 18.30 Uhr im Bad Dürrenberger Rathaus stattfinden. Die Tagesordnung wird noch erarbeitet. Das neue Gremium wird sich künftig mindestens einmal je Quartal treffen, mal in Leuna, mal in Bad Dürrenberg. Der Ort soll quartalsweise wechseln. (mz)