Leuna ist Energiekommune des Monats

Leuna - Die Agentur für Erneuerbare Energien hat die Stadt Leuna als Energiekommune des Monats April ausgezeichnet. Am Freitag übergab Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) gemeinsam mit der Präsidentin des Landesverbandes Erneuerbare Energie, Julia Brandt, und dem Geschäftsführer der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt die Urkunde. Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) nahm die bundesweite Auszeichnung mit Vertretern der Verwaltung und des Rates entgegen. „Gerade hier in Sachsen-Anhalt merken wir die Klimakrise durch Stürme, Hochwasser und Dürre stark“, sagte Dalbert. Kommunen seien wichtige Akteure, um die Klimakrise zu bekämpfen. Sie lobte die Stadt Leuna, die schon seit 2010 „mit Herzblut“ dabei sei, verschiedene Maßnahmen zu realisieren.

Dazu gehört unter anderem der Aufbau einer städtischen Ladeinfrastruktur, mit der die Stadt in den vergangenen Jahren begonnen hat. Ziel ist dabei die flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Ladestationen durch die Stadt in Zusammenarbeit mit lokalen Energieversorgern. Eine weitere Maßnahme ist die energetische Sanierung der städtischen Wohn- und Gewerbeflächen. „Damit spart die Stadt jährlich 630 Tonnen CO2 ein. Das ist für eine kleine Kommune wie Leuna ein riesiger Betrag“, sagte Dalbert.

Dietlind Hagenau freute sich über die Auszeichnung. Die Bürgermeisterin betonte aber auch, dass die Politik bei ihren Ideen stärker darauf achten müsse, dass diese auch umsetzbar für Kommunen sind. Es dürfe nicht passieren, dass die Vorhaben am Ende so aufwendig und umfänglich sind, dass es für Städte und Gemeinden gar nicht mehr zu realisieren sei. Die Stadt habe bereits um die 20 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert. (mz)