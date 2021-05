Lese-Parcours durch die Solestadt: An fünf Stationen warten Geschichten

Bad Dürrenberg liest auch während der Corona-Einschränkungen und unter freiem Himmel. Mit einem Parcours aus fünf Stationen und einem kleinen Wettbewerb beteiligen sich Interessierte am bundesweiten Vorlesetag, der am Freitag stattfindet.

Für Kinder und Jugendliche werden dann am Freitag von 8 bis 18 Uhr aber auch darüber hinaus am Wochenende an fünf Stationen (dem Palmen- und Vogelhaus im Kurpark, am Bücherfindling in Goddula, an der Laurentius Kirche, Gärtnerei Straube und am NaturAbenteuerCamp Saale in der Nähe vom Golfhaus) Kästen angebracht sein, aus denen man sich Texte zum Lesen nehmen kann. Die Themen reichen von „Europa und die Welt“ bis hin zu jenen mit lokalem und jahreszeitlichen Bezug.

„Es geht darum, dass man es mitnehmen kann und sich keine Schlangen bilden“, sagt Nadine Schlüter-Nagel vom Projekt „Cultur Campus“ und Organisatorin auch mit Blick auf die geltenden Regeln. Für die kleinen Leseratten gibt es jedoch nicht nur Geschichten, sondern auch Rätsel und Aufgaben, die es gilt zu lösen. Die Antworten können anschließend oder direkt an den Stationen eingereicht werden. Am Ende gibt es für den Gewinner auch einen Preis.

„Die Idee ist ursprünglich entstanden, um zu zeigen, dass sich auch Bad Dürrenberg an dem Vorlesetag beteiligt“, sagt Schlüter-Nagel. In den Kitas und Grundschulen wird dieser Tag schon seit Jahren mit Projekten begleitet. Nun soll es darüber hinaus gehen. (mz/mva)