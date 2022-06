Leinen los und Bahn frei in Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - Offiziell startet die neue Saison am Geiseltalsee zwar erst am 1. Mai. Doch schon im März gibt es die ersten Frühjahrsangebote der Geiseltaler Touristikgesellschaft GmbH (GET) in Braunsbedra. Das Fahrgastschiff „MS Geiseltalsee“, der Geiseltalexpress und das Besucherzentrum Pfännerhall laden wieder zu Ausflügen ein.

