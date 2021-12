Last Minute Geschenke: Bücher aus allen möglichen Genres

Merseburg/MZ - In zwei Tagen ist Heiligabend und es sind immer noch nicht alle Geschenke besorgt oder die Wartezeit ist einfach zu lang? Die Buchhändler und Bibliothekare aus dem südlichen Saalekreis haben ihre persönlichen Buchempfehlungen verraten. Von Liebesromanen bis zu gesellschaftskritischen Themen ist alles dabei.

1 „What if we Drown“ – Sarah Sprinz

Der deutschsprachige Roman handelt von einer Medizinstudentin, die einen tragischen Verlust erlitt und sich in jemanden verliebt, der jedoch ein Geheimnis ihr gegenüber hütet. „Das Buch ist sehr, sehr gut geschrieben und einfach schön zu lesen“, erzählt Stefanie Bürger, Mitarbeiterin der Merseburger Buchhandlung Friedrich Stollberg. Es zählt zu ihren Lieblingsbüchern, weil sie selbst auch aus der Branche stammt. Als ehemalige Physiotherapeutin kann sie sich gut in die Geschichte hineinversetzen. Gut verkauft hätten sich Bürgers Ansicht nach zudem „Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger, dessen Thematik gerade aktueller denn je sei, und der Kriminalroman „Ohne Schuld“ von Charlotte Link.

2 „Der Tätowierer von Auschwitz“ – Heather Morris

Die Autorin schreibt über die wahre Geschichte des Lale Solokov. Er kam als Tätowierer nach Auschwitz, um die Gefangenen mit Häftlingsnummern zu versehen. Eine Geschichte von Menschlichkeit, Mut, Liebe und Hoffnung - das findet auch Heike Wust, Bibliothekarin aus Braunsbedra. Für sie ist die Thematik besonders: „Das hat mein Geschichtsbewusstsein gestärkt. Es werden Sachen erzählt, die sind mir vorher nicht bewusst gewesen. Man kann es gar nicht beschreiben.“ Das Buch ist auch in der Bibliothek in Braunsbedra vorrätig und ausleihbar.

3 „Stay away from Gretchen“ – Susanne Abel

Auch Bibliothekarin Karin Linke aus Mücheln befürwortet eher die stillen Bücher, die etwas rüberbringen. In dem Roman erfährt ein Moderator immer mehr über seine demente Oma und stößt dabei auf ein ganz bestimmtes Bild, was sie vorerst verstummen lässt. „Es geht um farbige Kinder die nach dem Abzug der Amerikaner in Deutschland geboren und den Müttern weggenommen wurden“, sagt Linke. Der Schreibstil gefalle ihr besonders, doch auch die Geschichte sei sehr besonders. Grundsätzlich fällt es ihr schwer, sich für ein Buch zu entscheiden. Auch die Trilogie von Maja Lunde, in der es um die Umwelt geht, findet sie fantastisch. „Manche können das nicht mehr hören, blenden das Thema aus und interessieren sich nicht so dafür.“ Doch gerade Bücher, für die man sich Zeit nimmt und danach noch lange darüber nachdenken kann, berühren Karin Linke tief. Auch das Buch „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ von Gabriele von Arnim, was auf wahren Begebenheiten beruht, empfiehlt die Bibliothekarin.