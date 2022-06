Langeneichstädter baut Sauna zum Mitnehmen

Kai Hofmann hat ein mobiles Fass entworfen, selbst gebaut und bietet die Attraktion nun zum Mieten an.

Langeneichstädt/MZ - Eine selbstgebaute mobile Fass-Sauna zum Mieten bietet der Langeneichstädter Kai Hofmann ab sofort an. Und der 37-jährige Landmaschinenmechaniker tüftelt schon an weiteren ähnlichen Attraktionen, möchte als nächstes ein beheiztes Badefass produzieren und sich so perspektivisch selbstständig machen.