Lange Schlangen und klingelnde Telefone in Arztpraxen: Nachfrage nach Booster-Imfpung im Saalekreis riesig

Das mobile Impftteam hatte am Freitag jede Menge zu tun.

Merseburg/Günthersdorf/MZ - Eine lange Schlange von Menschen hat sich im Obergeschoss des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf gebildet. Zum Shoppen sind sie jedoch nicht hier. Vielmehr gibt es etwas umsonst, und zwar eine Coronaimpfung. Die meisten wollen die dritte, die sogenannte Booster-Impfung. Und nehmen dafür lange Wartezeiten in Kauf.

120 Spritzen für Booster-Impfung bis Mittag

„Seit neun Uhr standen die Leute schon an, dabei haben wir erst um zehn aufgemacht“, erzählt Annett Bräunlich-Andl, Koordinatorin der mobilen Impfangebote des Landkreises. Sie hatte denjenigen hinten in der Schlange schon empfohlen, es später noch einmal zu versuchen. „Es hat sich aber keiner wegschicken lassen. Sie warten lieber eine Stunde, bis sie dran sind.“

Um die Mittagszeit haben die drei Ärzte in der mobilen Impfstation bereits 120 Spritzen verabreicht, über die Hälfte davon Booster. Am Vortag, als das mobile Impfteam des Saalekreises in Braunsbedra stationiert war, waren von insgesamt 385 Impfungen 279 Auffrischungen, berichtet Martina Itzigehl, ebenfalls Koordinatorin.

Eine lange Schlange von Impfwilligen, die lange Wartezeiten in Kauf nahmen Laura Nobel

Überraschende Welle: Hohe Nachfrage nach Booster-Impfung im Saalekreis

Seitdem Gesundheitsminister Jens Spahn vor eineinhalb Wochen verkündet hatte, dass jeder - unabhängig vom Alter - den Booster bekommen kann, dessen Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurück liegt, sei der Ansturm auf die mobilem Impfangebote rapide angestiegen, erzählen die Koordinatorinnen. „Wir waren überrascht. Das ist eine Welle, mit der wir nicht gerechnet haben“, sagt Bräunlich-Andl.

Zuvor habe sich die Nachfrage in Grenzen gehalten, sodass drei Impfärzte schon fast zu viel waren. Inzwischen handele es sich bei rund 80 Prozent der Impfwilligen um die Boosterung. Aber auch die Erstimpfungen seien ein wenig angestiegen, hat Itzigehl festgestellt. „Einige befürchten, dass 2G kommt und lassen sich deshalb jetzt impfen.“ An den Nachmittagen kämen auch viele Familien.

Klingelende Telefone: Hohe Nachfrage in Praxen

Ähnlich groß ist auch der Ansturm auf die Hausarztpraxen. „Es klingelt ständig das Telefon und die Patienten stehen in die Praxis, weil sie geimpft werden wollen“, erzählt Dagmar Duscha aus Barnstedt. Das ziehe sich durch alle Altersgruppen. Die Praxis hat schon Tage eingerichtet, an denen nur geimpft wird - neben der Akutsprechstunde. Auch Thomas Frank berichtet von einer hohen Nachfrage in seiner Merseburger Praxis. „Wir impfen zunächst Menschen ab 70 sowie Hochrisikopatienten.“

Aber auch Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden sowie Leute, die im Pflegebereich arbeiten, werden priorisiert. Um den logistischen Aufwand etwas einzuschränken, versucht Frank, den Booster etwa mit der Grippeschutzimpfung zu verbinden. „Die Leute sind erstmal etwas skeptisch, zwei Spritzen gleichzeitig zu bekommen, aber es klappt. Aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen.“ Der Hausarzt betont, dass es genauso wichtig ist, an den Erstimpfungen dranzubleiben. „Die Coronaimpfung ist einfach das sinnvollste, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.“