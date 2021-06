Landtagswahlen: So haben die Parteien im nördlichen Saalekreis abgeschnitten

Landsberg - In Magdeburg wird über Sachsen-Anhalts Regierungskoalition verhandelt und landesweit verschwinden nach und nach die Wahlplakate. Ein genauerer Blick auf die Wahlergebnisse zeigt auch im nördlichen Saalekreis: Das Meinungsbild ist längst nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis für das Land vermuten lässt.

1. Wo sich CDU und AfD Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten.

Vielerorts spiegeln sich die Landesergebnisse von CDU (37,1 Prozent) und AfD (20,8 Prozent) auch in den kommunalen Resultaten. Doch nicht überall hatte die CDU die Nase vor, und schon gar nicht so deutlich, wie es der Zusammensetzung des neuen Landtages entspricht. Im Petersberger Ortsteil Drehlitz zum Beispiel kam bei den Erststimmen AfD-Kandidat Florian Schröder mit 32,28 Prozent der Stimmen auf einen höheren Anteil als der CDU-Bewerber für den Wahlkreis 29, Michael Scheffler (29,05 Prozent), der als direkt gewählter Abgeordneter im Landtag vertreten sein wird.

Auch in Kaltenmark (ebenfalls Petersberg) lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Scheffler mit 32,61 Prozent knapp für sich entschied. In Köchstedt (Teutschenthal) dagegen kam Scheffler mit 39,36 Prozent auf einen fast doppelt so hohen Stimmenanteil wie Schröder (21,28 Prozent). Ähnlich gemischt fielen die Resultate zwischen Frank Helmut Bommersbach (CDU) und Stefan Wust (AfD) im Wahlkreis 34 aus. So konnte Bommersbach, der ebenfalls in den Landtag einzieht, in Gollma (Landsberg) 46,76 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Wust 25,35 Prozent. In Reußen (ebenfalls Landberg) dagegen hatte Wust mit 32,94 Prozent die Nase vorn (Bommersbach: 28,24).

2. Hier würde die SPD an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Mit 8,4 Prozent der Stimmen zieht auch die SPD wieder in den Landtag ein. Das ist zwar ein um 2,2 Prozentpunkte schlechteres Ergebnis als 2016, liegt aber deutlich über fünf Prozent, der Hürde für eine Mitarbeit im Parlament. Wäre die Wahl im Landsberger Ortsteil Spickendorf entschieden worden, wäre der Wiedereinzug nicht gelungen: Nur 3,04 Prozent der Wähler stimmten für die Sozialdemokraten. In Zwebendorf (ebenfalls Landsberg) waren es 4,57 Prozent. In Naundorf (Kabelsketal) entfielen 4,06 Prozent der Stimmen auf die SPD. In Dobis (Wettin-Löbejün) hätte die SPD zittern müssen: Sie kam auf knappe 5,36 Prozent und damit auf das gleiche Resultat wie die Linken.

3. Grüne auf Platz drei - AfD deutlich vorn.

Ebenfalls in Dobis errangen die Grünen mit 11,61 Prozent einen höheren Stimmenanteil als vielerorts in den beiden Wahlkreisen und gelangtem damit auf Platz drei. Das Wahlergebnis unterscheidet sich auch deshalb von dem des Landes, weil die AfD weit vor die zweitplatzierte CDU kam: Mit 41,96 Prozent der Stimmen dominierte die Rechtsaußen-Partei das Wahlergebnis deutlich. Die CDU erreichte deutlich abgeschlagen 24,11 Prozent.

4. Wo die freien Wähler ins Parlament kämen.

Landesweit haben die Freien Wähler ihr Ziel, erstmals im Landtag vertreten zu sein, mit 3,1 Prozent der Stimmen verfehlt. In Köchstedt (Teutschenthal) wäre es ihnen mit 10,64 Prozent gelungen. Direktkandidat Hendrik Herboldt verbuchte 13,83 Prozent der Erststimmen auf sich.

5. Gemischte Wahlbeteiligung

In ganz Sachsen-Anhalt lang die Wahlbeteiligung bei 61,1 Prozent - ein Wert, der längst nicht überall erreicht wurde. So gaben in Großkugel (Kabelsketal) nur 37,08 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, in Teutschenthal-Mitte waren es mit 37,07 Prozent noch weniger. In Salzmünde gingen 39,97 Prozent wählen. Demgegenüber stehen Orte wie Köchstedt (Teutschenthal), wo die Wahlbeteiligung mit 65,13 überdurchschnittlich ausfiel. (mz)