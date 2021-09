Landrat Handschak erklärt Ampelsystem der Anticorona-Maßnahmen im Saalekreis

Merseburg/MZ - Der Inzidenzwert ist seit Mitte September nicht mehr alleiniger Maßstab für Anticorona-Maßnahmen im Saalekreis. Hinzugekommen sind die Hospitalisierungsinzidenz, also wie viele von 100.000 Einwohnern pro Woche wegen Covid-19 ins Klinikum kommen und die Hospitalisierungsquote, die aktuelle Zahl der positiven Patienten in Kliniken. Auch der Anteil der Coronafälle auf den Intensivstationen in Halle und Merseburg ist nun einer der vier Faktoren. Doch das Ampelsystem hinterließ bei vielen Einwohnern Fragezeichen. Landrat Hartmut Handschak (parteilos) versucht im Gespräch mit Robert Briest für Klarheit zu sorgen.

Zur Zeit liegen alle Faktoren im grünen Bereich, auch insgesamt gilt die Stufe 1. Was bedeutet das?

Hartmut Handschak: Dass es durch den Kreis erstmal keine zusätzlichen Einschränkungen zum geltenden 3G-Modell gibt.

Wann würde die Ampel insgesamt auf die gelbe Stufe 2 springen? Wenn alle Einzelfaktoren gelb sind?

Es gibt nicht mehr, wie früher bei der Inzidenz, eine komplette Abhängigkeit von den Faktoren. Der Pandemiestab wird von Fall zu Fall entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind. Wir hatten vergangene Woche etwa einen Ausbruch an einer Schule mit acht Fällen. Da prüfen wir dann, ob wir ganze Klassen oder nur enge Kontaktpersonen in Quarantäne schicken. Es geht immer darum, was hilft, um den Ausbruch einzudämmen. Dafür ist die Nachverfolgung entscheidend. Ich halte flächendeckende Maßnahmen wie Ausgehverbote auch nicht mehr für durchsetzbar.

Am Mittwoch meldete der Kreis 15 neue Infektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Einen 86-jährigen Mann. Die Sieben-Tag-Inzidenz lag bei 52,23, die Hospitalisierungsquote bei 2,73, die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten bei 2,80 und die ITS-Auslastung bei 2,5 Prozent. (Grafik: Saalekreis)

Das heißt, die Ampel würde nicht automatisch rot werden, wenn einer der Einzelfaktoren in den roten Bereich kommt?

Genau.

Angenommen es sind alle Faktoren gelb, der Pandemiestab entscheidet, es gilt nun auch insgesamt die zweite Stufe. Was passiert dann?

Dann werden wir die Stufen der Eskalation prüfen. Ich werde jetzt aber keine konkreten Maßnahmen aufzählen. Denn wir müssen jeweils im Stab, in dem auch der Geschäftsführer des Basedow-Klinikums sitzt, über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen entscheiden. Der wichtigste Indikator ist dabei die Situation im Klinikum. Wenn von dort, wie im Winter, Land unter gemeldet wird, dann müssen wir über strengere Maßnahmen nachdenken. Dazu kann zählen, dass es weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen gibt.

Können Sie Einschränkungen von Bewegungsfreiheit und Kontaktverbote für Privatpersonen durch den Kreis in den kommenden Monaten ausschließen?

Nein. Aber Einschränkungen der persönlichen Freiheit sind für mich das letzte Mittel. Einen neuen Lockdown will kein Politiker.

Müssen denn Ungeimpfte eher mit zusätzlichen Regeln durch den Kreis rechnen als Geimpfte?

Ich differenziere nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften, solange es nicht eine gesetzliche Grundlage gibt, die wir umsetzen müssen.