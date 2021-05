Läden dürfen mit Terminen öffnen

Merseburg - Dank des derzeit stetig sinkenden Sieben-Tage-Inzidenzwertes kann der Saalekreis ab Montag einen weiteren Lockerungsschritt machen. Das Einkaufen mit Termin, das sogenannte Click&Meet, ist ab dieser Woche wieder möglich. Eine entsprechende Verfügung hat die Verwaltung noch am Samstag erlassen, weil der Wert an fünf Werktagen in Folge unter dem Schwellenwert von 150 lag.

Inzidenzwert im Saalekreis unter 100 gesunken

Am Sonntag sank die Inzidenz unterdessen sogar erstmals seit Ende Februar unter 100 auf einen Wert von 87,58 Fällen auf 100.000 Einwohner. Bleibt der Wert dauerhaft unter 100 könnten weitere Lockerungen winken, bei denen die Gastronomie beispielsweise die Außensitze wieder öffnen darf. Insgesamt hatte der Landkreis am Wochenende 44 Neuinfektionen mit dem Virus registriert.

Neben den Lockerungen, die mit sinkenden Inzidenzwerten einhergehen, erhalten auch Genese und Geimpfte Erleichterungen. Diese wurden vom Bund mit einer Verordnung beschlossen und werden über Nachweise, die der Kreis verschickt, dokumentiert. Nach Information der Verwaltung haben Genesene, die seit März vergangenen Jahres mit dem Virus infiziert waren, ein entsprechendes Schreiben erhalten.

Ausschlaggebend dafür sei ein positiver PCR-Test, der dem Gesundheitsamt vorgelegen haben muss. Mithilfe einer Software wurden nun die Briefe für alle bis 12. Mai positiv Getesteten verschickt. „Leider kann es aufgrund technischer Gegebenheiten passieren, dass einige Schreiben doppelt versandt wurden und dass auch inzwischen verstorbene Personen, wenn diese nicht an Covid-19 verstorben sind, als Empfänger angeschrieben wurden“, heißt es vom Kreis. Dafür entschuldige man sich und bitte um Verständnis. Für jene, die nach dem 13. Mai mit einem PCR-Test positiv getestet wurden, werden die Nachweise zeitnah und unaufgefordert verschickt. (mz)