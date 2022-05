Kurpark Bad Lauchstädt wird wegen Fällungen gesperrt

Bad Lauchstädt/MZ - Anwohner und Gäste der Goethestadt können in dieser Woche am Donnerstag und Freitag den Kurpark nur im Dunkeln betreten. Denn von 6 bis 18 Uhr ist die Anlage an beiden Tagen gesperrt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten, wie René Schmidt, Geschäftsführer der Historischen Kuranlagen GmbH, erklärt. Vier große Bäume im Park und an der Allee zum Goethe-Theater sollen weichen, weil sie entweder bereits abgestorben oder stark geschädigt sind. „Ursache sind die durch die Trockenperioden 2017 bis 2019 forcierten Gehölzkrankheiten, insbesondere der gefährliche Brandkrustenpilz“, erläutert Schmidt.

