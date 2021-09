Kreis-Bildungsmanagerin legt 1. Bildungsreport vor: Welches Fazit gezogen wird

Braunsbedra/MZ - Lehrer der Braunsbedraer Grundschulen beklagen bei Erstklässlern fehlende Grundfähigkeiten wie Konzentration und Regelverständnis, um überhaupt lernen zu können. So steht es im 1. Bildungsreport Braunsbedra, den Juliana Alferi, die Bildungsmanagerin des Saalekreises, jetzt vorlegte.

Ebenso fehlen laut den Pädagogen, die sie für ihre Bestandsaufnahme des Übergangs von der Kita in die Grundschule befragte, Grundlagen im mathematischen Bereich. Insgesamt steige die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wird weiter eingeschätzt. Läuft da in den Kitas etwas schief? Die Zusammenarbeit wurde doch gleichzeitig als lebendig eingeschätzt. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, in den Kitas wird nichts falsch gemacht, sondern das Problem liegt im Bildungssystem Sachsen-Anhalts, so das Ergebnis der Analyse. „In Kita und Schule liegt ein unterschiedliches Bildungsverständnis vor“, sagt Juliana Alferi. Ihr Fazit: Von der Kita in die Grundschule, das ist ein Übergang zwischen zwei grundlegend verschiedenen Bildungssystemen. Die pädagogischen Denk- und Handlungsweisen sind nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb gibt Juliana Alferi nun Empfehlungen für eine bessere Vernetzung, um Defizite abzubauen und eine Chancengleichheit für alle Kinder zu erreichen.

„Sie müssen vermitteln und vorleben.“

Die Kitas arbeiten bisher, was ihre Konzepte betrifft, autark, sagt die Bildungsmanagerin. Dadurch entstehen qualitative Unterschiede. Ein einheitlicher Standard wäre ihrer Meinung nach die Grundlage für die gute Zusammenarbeit mit der Schule. Damit Erzieher und Lehrer besser kooperieren, müssen sie öfter an einem Tisch sitzen. Gemeinsame Fortbildungen und ein Fachzirkel hätten diese Vorteile, fasst sie ihren Bildungsreport zusammen.

In Braunsbedra soll deshalb eine einheitliche Kooperationsvereinbarung zwischen Kitas und Grundschulen im Herbst unterzeichnet werden, das hat sie bereits gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU) auf den Weg gebracht. Natürlich funktioniere das nicht ohne die Unterstützung von Kreis und Land, betont Juliana Alferi. Es müsse weitere Untersuchungen geben. Und es müsse für die Arbeit in den Einrichtungen genügend Geld zur Verfügung gestellt werden. Dank der Mithilfe vieler - Kitas, Grundschulen, Stadt und Kreis - habe Juliana Alferi eine Datengrundlage geschaffen, sagt der Bürgermeister. „Nun müssen wir gucken, wo wir ansetzen. Hinter jeder Zahl steht schließlich ein Kind, und um sie geht es.“ Für die Stadt als Träger der Braunsbedraer Kitas und Grundschulen steckten einige Aufgaben in diesem Bildungsreport, um die Verhältnisse zu verbessern. „Aber auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, dass in unseren Kitas keine gute Arbeit geleistet wird.“

Es sei wichtig, auch die Eltern zu sensibilisieren, sagt Steffen Schmitz. „Sie müssen vermitteln und vorleben.“ Aber er sieht auch bei der Landesregierung Nachholebedarf. Bildung in Kitas und Schulen sollte in einem Haus unter einem Dach zusammengeführt werden und nicht zwei verschiedene Ministerien zuständig sein wie jetzt, meint Schmitz.