Könnte in Milzau bald ein Gewerbegebiet entstehen?

In ihrem Entwicklungskonzept sieht die Goethestadt ein neues Gewerbegebiet bei Milzau vor. Warum die Stelle so attraktiv ist und wie das Vorhaben finanziert werden soll.

Milzau - Bad Lauchstädts Stadtrat wird im Sommer über das Integrierte gemeindliche Entwicklungskonzept, kurz Igek, entscheiden. Das setzt die Leitplanken für die Entwicklung der Stadt in den kommenden 10 bis 15 Jahren, listet auf, was wünschenswert wäre. Insbesondere ist wichtig, dass Vorhaben, für die die Stadt in dieser Zeit Fördergelder beantragen will, als mögliche Investitionen in diesem Papier genannt sind.