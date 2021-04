Konditorei in Langeneichstädt hat ab sofort wieder geöffnet

Langeneichstädt - Alle Naschkatzen können aufatmen. Die Konditorei Hörmann in Langeneichstädt hat ab sofort wieder geöffnet. Drei Wochen lang musste das Inhaber-Ehepaar eine quarantänebedingte Zwangspause einlegen. Nun werden wieder in Handarbeit Pralinen, Kuchen und Torten hergestellt. Dafür wurde der 2007 eröffnete Meisterbetrieb des deutschen Konditorenhandwerks am Lindenplan in der Vergangenheit auch schon ausgezeichnet. (mz/dd)