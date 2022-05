Kommt Bankräuber Martin B. frei?

Mücheln/Halle/MZ - Es ist nicht selten, dass Presse den Gerichtssaal am Landgericht Halle betritt. Besonders wird es erst, wenn ein Journalist als Zeuge geladen wird. Das war in der Verhandlung gegen den mutmaßlichen Bankräuber Martin B. der Fall. Die Staatsanwaltschaft wirft B. vor, dass er im vergangenen Jahr eine Bank in Mücheln überfallen und ausgeraubt habe. Doch was ist dran an den Vorwürfen? B. hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Banken überfallen und war dafür verurteilt worden. Der einzige Beweis, den die Staatsanwaltschaft diesmal hat, ist allerdings, dass das Handy des Angeklagten in Tatortnähe eingeloggt war. Deshalb wird aktuell jeder Zeuge befragt, der auch nur im Ansatz helfen könnte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<