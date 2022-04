Medizin Klinikum des Saalekreises: Optimismus trotz roter Zahlen

Corona schlägt sich auch in der Bilanz des Basedow nieder. Landrat und Geschäftsführer sind dennoch zuversichtlich. Ihr Heilmittel heißt Normalität an den Standorten in Querfurt und Merseburg. Dort gibt es aber auch Neuerungen.