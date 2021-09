Kitawettstreit eröffnet kurze und dafür volle Herbstsaison

Merseburg/MZ - Pünktlich kurz nach 14 Uhr brannte am Mittwoch die Flamme im Merseburger Stadtstation. Das Signal, dass das 11. Kitasportfest des Kreissportbundes eröffnet war. Zugleich jedoch auch ein Symbol dafür, dass das Sportleben im Kreis wieder an Fahrt aufnimmt, nachdem Corona ihm fast ein Dreivierteljahr die Schnürsenkel zusammengebunden hatte. So holt nun der KSB in einem Monat nach, was sich sonst über eine gesamte Sportsaison verteilt hätte.

Deshalb schließt sich gleich am Freitag von 15 bis 19 Uhr im Braunsbedraer Stadion des Friedens Braunsbedra der Sportabzeichenaktionstag an. An dem können von Kind bis Seniorin alle Interessierten auch ohne Voranmeldung teilnehmen und den Nachweis ihrer Sportlichkeit erbringen. Direkt nebenan ehrt der KSB zudem am Freitagabend die fleißigsten Vereine der Winteraktion „Kilometersammler“. Dies war nach Einschätzung des KSB die größte Breitensportveranstaltung, die es je im Kreis gegeben hat. Über Wochen hatten damals Mitglieder ihre Laufrunden absolviert und so Kilometer für ihren Verein gesammelt.

„Man sieht ja, die Kinder wollen und brauchen das“

Mit dem Minikids-Sportfest am Samstag von 10 bis 13 Uhr in Eisdorf findet auch eine der KSB-Veranstaltungen im nördlichen Saalekreis statt. Dort erwartet der Sportbund 200 Kinder aus 15 Vereinen, die sich im Springen, Werfen und Sprinten messen. Weniger kompetitiv geht es am kommenden Freitag und Samstag (17./18. September) beim Frauensportaktionstag in Merseburg zu, bei dem sich Mädchen und Frauen in diversen Sportarten ausprobieren können.

Parallel zu diesen Spezialveranstaltungen finden bis Anfang Oktober zudem in diversen Disziplinen auch die Kinder- und Jugendspiele statt. Stressig seien die kommenden Wochen dennoch nicht, findet KSB-Präsidentin Angela Heimbach: „Sie sind viel mehr freudig, weil man weiß, dass wieder ein Stück Normalität hergestellt wird. Es ist gut, dass der Kalender wieder voll ist, sonst wird man ja steif, wenn man nicht in Bewegung ist. Man sieht ja, die Kinder wollen und brauchen das“, erklärte sie mit Blick auf den Wettstreit der 300 Kinder aus 22 Kitas, die zum Sportfest im Stadtstadion angereist waren.

Dabei konkurrierte der Nachwuchs nicht nur in den Einzeldisziplinen Sprint, Wurf und Weitsprung um Urkunden, sondern sucht auch beim Staffellauf die schnellste Einrichtung. Am Ende hatten hier die Kinder der Kita „Anne Frank“ aus Merseburg die Nase vorn.

Mehr Infos zu den Veranstaltungen: www.kreissportbund-saalekreis.de