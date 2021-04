Kita-Beiträge in Bad Dürrenberg: Eltern müssen mehr zahlen

Enttäuschte Gesichter haben sich bei vielen Eltern abgezeichnet, die sich gerade auf den letzten Metern noch einen Erfolg gewünscht haben. Kurz nach der Entscheidung verlassen am Donnerstagabend fast alle von ihnen den Stadtrat in Bad Dürrenberg.

Der hat in den Minuten zuvor mehrheitlich entschieden, die Beiträge für die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen anzuheben. Als die 27 Politiker die Hand heben müssen, ruhen die Augen der Eltern auf ihnen. 15 Stimmen werden dafür, 12 dagegen gezählt.

Was als lokale Debatte begann, wurde zu einer Diskussion um das Kifög

Über die Gebühren war in den vergangenen Wochen hitzig diskutiert worden. Was als lokale Debatte begann, wurde zu einer Diskussion um das Kinderförderungsgesetz (kurz Kifög) des Landes Sachsen-Anhalt, in die sich die Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) einschaltete. Das Kifög bildet die gesetzliche Grundlage für die Betreuung in den Krippen, Kindergärten und Horten.

Am Donnerstag wurde in der Solestadt über die konkreten Auswirkungen auf die Eltern der rund 700 Kinder entschieden. Es geht um ihr Geld. Es geht darum, ob es ihnen zuzumuten ist, jeden Monat noch mehr für die tägliche Betreuung zu bezahlen. Deshalb waren rund 50 Eltern einem Aufruf mit Flugblättern gefolgt und haben an der entscheidenden Sitzung teilgenommen.

Stadtelternvertretung lehnt eine Erhöhung ab

Außer der Reihe hat der Vorsitzende der Stadtelternvertretung (SEV) Marcus Diessner noch einmal die Position seines Gremiums erklärt: Zu hoch seien die Kosten, das könnten sich Eltern nicht leisten. Die SEV lehne daher eine Erhöhung ab. Die eigentliche Diskussion wird von Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) eingeleitet, der seinen Standpunkt, wie schon so oft, wiederholt. Er spricht über das Defizit im Haushalt, die hohen Kosten für die Kinderbetreuung und fragt: „Auf was will ich verzichten?“

Auch die Hiebe gegen das Land und Sozialministerin Grimm-Benne lässt er nicht aus. „Das Gesetz ist eine Luftnummer.“ Man wisse nicht, was auf die Stadt zukomme, man wisse nicht, wie viel Geld in die Kommunen fließe, man wisse nicht ob die Novelle so oder anders und wann sie überhaupt komme. Er begrüße den Protest, aber er sollte sich nicht gegen die Stadt, sondern das Land richten.

Linke: „Bildung sollte nicht abhängig vom Geldbeutel sein“

Es folgen die vorbereiteten Redebeiträge der Stadträte, die sie am Rednerpult vortragen. Die neue Mikro-Anlage zwingt sie einzeln an die Mikros zu treten. Es bringt Ruhe in die Diskussion. Die Linke Sabine Krems findet, „Bildung sollte nicht abhängig vom Geldbeutel sein“. Sie und ihre Fraktion werde eine Erhöhung ablehnen, denn so gebe man kein familienfreundliches Bild ab.

Die Erhöhung bedeutet, dass die Eltern ab Januar 2018 für eine tägliche zehnstündige Betreuung in der Kita 129 Euro pro Monat und damit drei Euro mehr zahlen müssen. In der Krippe steigen bei gleicher Betreuungszeit die Beiträge um 9,95 Euro auf 209 Euro pro Monat. Im Hort wurde neue flexiblere Kombi-Tarife eingeführt, die mit vorherigen Tarifen nicht zu vergleichen sind.

Rückdeckung erhält sie vom Liberalen Frank Friedrich, der ebenfalls keine Notwendigkeit für diesen Schritt sieht. „Die Stadt kann sich das leisten“, sagt er für die FDP/SPD-Fraktion. Und stellvertretend für die Fraktion CDU - Bündnis für Bad Dürrenberg meldet sich Matthias Fritsch zu Wort. Man stehe dem Kifög kritisch gegenüber. Er sehe aber nicht nur eine soziale Verantwortung, sondern auch eine gegenüber der Kommune und betrachte den hart erkämpften Kompromiss als gute Lösung.

Kurz vor der Abstimmung muss die Sitzung noch einmal unterbrochen werden

Als einer der letzten Redner erinnert Steffen Eigenwillig (Die Linke) daran, dass die Kommune ihre Einnahmen von Einwohnern und Gewerbetreibenden erhalte. „Die Stadt, das sind die Menschen und Kinder sind die Zukunft.“

Leise murmelnd nehmen die Eltern im voll besetzten Zuschauerbereich die Diskussion zur Kenntnis. Kurz vor der Abstimmung muss die Sitzung noch einmal unterbrochen werden. Es wird geprüft, ob die Vorlage formal korrekt ist und überhaupt verabschiedet werden kann. Eine Möglichkeit sich zu äußern haben die Eltern am Donnerstagabend nicht mehr. Doch ihr schneller Abgang lässt vermuten, wie sie die Entscheidung bewerten. (mz)