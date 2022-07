Kinder und Jugendliche durften schon jetzt in Braunsbedra ihre Stimme abgeben

Weil unter 18-Jährige am 26. September nicht wählen dürfen, läuft für sie eine Abstimmung außer der Reihe. Auch in Braunsbedra stand eine Wahlkabine.

Braunsbedra/MZ - Eine Woche lang führte Philipp Schüller, Bildungsreferent beim Offenen Kanal Merseburg-Querfurt, die U18-Wahl im südlichen Saalekreis durch. Wie der Name schon sagt, dürfen dabei alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren wählen, diesmal den Bundestag. Vier Veranstaltungen gab es dafür, eine in Merseburg und drei in Braunsbedra. In der Geiseltalstadt hatte sich die Sekundarschule für einen Projekttag zum Thema für die neunten und zehnten Klassen entschieden. Darüber hinaus schlug Philipp Schüller das mobile Wahllokal an der Skaterbahn und am Hafen auf.