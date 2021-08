Kinder in Braunsbedra können mit einem Ferienprojekt eigene Foto-Comic kreieren

Medienpädagoge leitet Ferienprojekt für Grundschüler in der Stadtbibliothek Braunsbedra, bei dem Kreativität gefragt ist.

Braunsbedra/MZ - Kinder mögen Comics. Schüler der Lessing-Grundschule Braunsbedra können seit Montag stolz ihren eigenen Comic zeigen, der binnen nur eines Vormittags entstand. Möglich machte das ein Ferienprojekt der Stadtbibliothek. Leiterin Heike Wust hatte dazu den freiberuflichen Medienpädagogen Marco Geßner eingeladen, der wiederum die benötigte Technik beim Offenen Kanal Merseburg-Querfurt ausleihen konnte.

Ferienprojekt in der Stadtbibliothek Braunsbedra: Kinder kreieren eigene Comics

Los ging es mit der Ideensuche. Die künftigen Zweit-, Dritt- und Viertklässler mussten sich eine Geschichte ausdenken. Schatz, Überfall, Einbrecher, nachspionieren, Zauberbuch - die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf, stachelten sich gegenseitig an, so dass es nur so aus ihnen heraussprudelte. Doch Marco Geßner blieb ruhig, half beim Gedanken ordnen, notierte Stichpunkte. Schon kam auf die Mädchen und Jungen die Frage zu, wie sie die Geschichte fotografisch umsetzen und welche Requisiten sie benötigen.

Dann wuselten sie durch die Bibliothek, fotografierten sich unter fachkundiger Anleitung von Marco Geßner gegenseitig, wurden zu Schauspielern, Pantomimen und Models. Schließlich zeigte ihnen der Medienpädagoge das Bedienen des speziellen, kinderfreundlichen Computerprogramms. Zu den hochgeladenen Fotos kamen die typischen Sprechblasen mit kurzen Texten. Fertig. Der Foto-Comic kann nun als Datei immer wieder aufgerufen und angeschaut werden.

Grundschüler dürfen ihre Comics im September zum Abschluss des XXL-Lesesommers der Bibliothek öffentlich zeigen

„Das ist eine schöne Sache“, warb Marco Geßner für das Projekt. „Die Kinder beschäftigen sich kreativ mit Medien. Sie lernen, wie man eine Geschichte erzählt. Es ist kein Hexenwerk, einen Comic zu erstellen.“ Schon am Mittwoch kann er das noch einmal unter Beweis stellen, denn dann ist die nächste Gruppe Braunsbedraer Hortkinder an der Reihe. „Ich wollte ihnen in den Ferien etwas Besonderes bieten“, sagt Heike Wust zu diesem Angebot. Das hat sie ganz offensichtlich auch geschafft. Die Grundschüler dürfen ihre Comics im September zum Abschluss des XXL-Lesesommers der Bibliothek öffentlich zeigen.