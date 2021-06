Kinder der Nauendorfer Grundschule nehmen an besonderem Bildungsprogramm teil

Die Grundschüler in Nauendorf bauen Gemüse an.

Nauendorf - Hacken, zupfen, gemeinsam das Unkraut von einem bereits mit Mulch versehenen Beet entfernen, Saatrillen ziehen und Gurken und Zuckermais aussäen, Pflanzlöcher graben und Zucchini- und Tomatenpflanzen einsetzen: Diese und weitere Aufgaben standen am Donnerstag vor den Schülern der dritten Klasse der Grundschule „Carl Loewe“ in Nauendorf.

Kinder der Naundorfer Grundschule nehmen an Bildungsprogramm GemüseAckerdemie teil

Es war bereits der zweite Pflanztermin in diesem Jahr. Im zeitigen Frühjahr säten die Kinder bereits Salat, Mangold, Zuckererbsen, Zwiebeln und andere frühe Gemüsesorten aus. Im Spätsommer geht es dann um Gemüse, das im Spätherbst geerntet wird. „In dieser Woche sind Sorten dran, die erst nach den Eisheiligen ins Freiland können, weil sie keinen Frost vertragen“, erklärt Jolantha Schenke, Regionalkoordinatorin Sachsen-Anhalt&Leipzig des Vereins Ackerdemia. Er setzt sich mit seinem vielfach ausgezeichneten Bildungsprogramm GemüseAckerdemie, dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihr eigenes Gemüse anbauen, direkt an ihrer Schule oder Kita.

Durch das Pflanzen, Pflegen, Ernten und Verspeisen von bis zu 30 Gemüsesorten lernen die Kinder, welche schmackhaften Sorten es überhaupt gibt, wie unsere Lebensmittel gedeihen und wie lecker gesunde Ernährung sein kann. Die GemüseAckerdemie stellt Saatgut und Jungpflanzen zur Verfügung und kommt drei Mal im Jahr zu Pflanzterminen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Land Sachsen-Anhalt. Aus diesem Grund kam am Donnerstag Sachsen-Anhalts Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) zu einer Stippvisite in den Nauendorfer Schulgarten.

Im Schulgarten kann immer nur die halbe Klasse arbeiten

Schulleiterin Sandra Ohme ist begeistert von dem Projekt. „Unser Schulgarten lag viele Jahre brach. Jetzt sind wir schon das zweite Schuljahr in der Gemüse-Ackerdemie dabei, und wir sind sehr dankbar, dass das Projekt gefördert wird, dass wir Samen und Pflanzen zur Verfügung gestellt bekommen.“ Besonders schätzt sie, dass die Lehrer Anleitung erhalten beziehungsweise gecoacht werden. Jede Klasse soll in der Hochsaison einmal in der Woche in den Schulgarten gehen.

„Aber das Ganze steht und fällt mit der personellen Situation in der Schule“, fügt sie hinzu. Im Schulgarten kann immer nur die halbe Klasse arbeiten. Die andere Hälfte hat Unterricht im Klassenraum. Man braucht für diese Schulstunden deshalb je zwei Erwachsene. „Im vergangenen Jahr hatten wir nicht genug Personal zur Verfügung. Da war es schwierig, auch den Schulgarten ausreichend zu pflegen“, erzählt sie. Die Schule habe deshalb einen Aufruf gestartet, ob sich jemand findet, der ehrenamtlich unterstützen könnte. „Bislang hat sich leider noch niemand gemeldet“, bedauert die Schulleiterin. Denn die Kinder haben Riesenspaß an der Gartenarbeit. (mz)