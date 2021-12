Keine Impfung mehr: Saalekreis rät von Anreise nach Braunsbedra ab

Braunsbedra/MZ - Der Kreis bittet Impfwillige an diesem Donnerstag nicht mehr nach Braunsbedra in die Geiseltalhalle zu kommen. „Es sind bereits alle Impfdosen bis 15 Uhr verplant“, schreibt Pressesprecherin Susanne Lange in einer Mitteilung am Vormittag. Dementsprechend würde es sich auch nicht lohnen zu warten. Impfwillige können nur an einem anderen Tag wiederkommen.

Bereits vor Kurzem sah der Impfandrang am Nova Eventis ähnlich aus. Auch dort waren die vorrätigen Dosen schnell verplant und Wartende mussten vorerst ohne Impfung nach Hause gehen.