Kalksteinbrüche bei Farnstädt: Neue Wegeverbindung im Visier

Lkw begegnen sich an der Einfahrt zum Kalksteinbruch zwischen Farnstädt und Alberstedt.

Farnstädt/MZ - Die Bemühungen des Farnstädter Gemeinderates, die beiden Ortslagen Farnstädt und Alberstedt vom Schwerverkehr zu entlasten, reißen nicht ab. Speziell geht es um Lkw in Verbindung mit den nahe gelegenen Kalksteinbrüchen Kuhberg und Farnstädt-Süd. Eine Wegeverbindung zwischen den Brüchen sowie zum überörtlichen Straßennetz gen Osten, auf die L176 zwischen Döcklitz und Kuckenburg, soll geschaffen werden, so die Idee. Nach einer Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit sowie Gesprächen mit dem Landkreis hat der Rat jetzt per Beschluss das Bauamt der Verbandsgemeinde Weida-Land beauftragt, die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen und erforderliche Verfahrensschritte einzuleiten.