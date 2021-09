Junger Erfindergeist in den Lehrbetrieben

Merseburg/MZ - Dass digitale Innovationen nicht nur in den Köpfen hochbezahlter Technologiefreaks im Silicon Valley, sondern manchmal auch durch kluge Ideen gleich vor der Haustür entstehen, haben die Auszubildenden bewiesen, die am diesjährigen Azubi4ID-Preis der Handwerkskammer Saale teilnahmen. Im Ständehaus wurden nun feierlich die Preise verliehen.

Auch eine Merseburgerin ist unter den Gewinnern: Die 24-jährige Sophia Braasch absolviert derzeit eine Ausbildung bei der Mitteldeutschen Kunststofflogistik GmbH, die ihren Sitz in Schkopau hat. Sie habe sich nach dem Abitur zu einer Ausbildung als Industriekauffrau entschlossen, weil sie nicht noch einmal lange theoretisch lernen, sondern schnell ans praktische Arbeiten kommen wollte, erzählt Braasch, die bei dem Wettbewerb den zweiten Platz belegte. Ihre Vorgesetzte habe sie gefragt, ob sie nicht Lust habe, an dem Wettbewerb teilzunehmen, erzählt die angehende Industriekauffrau.

„Sozusagen unsere Zukunft“

Bei ihrer Ausbildung geht es um Lagerverwaltung - also all jene Schritte, die ein Produkt zwischen seinem Ein- und Ausgang in ein Lager vollzieht. „Sozusagen unsere Zukunft“, sagt die 24-Jährige: „Fast alles nur noch lagertechnisch. Deswegen fand ich das eine coole Sache.“ Und hatte schnell eine Idee, wie sich Prozesse in dem Unternehmen möglicherweise optimieren lassen.

Codes für alle Waren

„Es geht um das Beschaffungskoordinationssystem“, sagt Braasch. Und erklärt: „Bei uns gibt es sowohl einen technischen als auch einen allgemeinen Einkauf.“ Das führe manchmal zu Problemen, wenn zum Beispiel Mitarbeiter eine Bestellung nicht direkt einem Einkauf zuordnen könnten. „Und damit ist das Problem halt schnell erkannt“, sagt die Auszubildende lachend. Etwa könne man für jede bestellte Ware QR- oder Barcodes vergeben, so dass die Mitarbeiter die Ware nur scannen müssten, um die benötigten Informationen zu erhalten. Das sei auch aus ökologischer Hinsicht sinnvoll: „Wir sparen damit auch überschüssige Ware ein beziehungsweise die ganzen Transportkosten und Fahrtwege“, sagt Braasch. „Überschüssige Ware wird nicht weggeworfen, sondern es wird so bestellt, wie man es benötigt.“

Digitale Schnitzeljagd

Die beiden ersten Plätze des Wettbewerbs gingen an Erik Köhler, der bei der EAB – G. Sandow GmbH in Dessau-Roßlau eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert, und an Marc Penndorf, der bei der GP Günter Papenburg AG in Halle Industriekaufmann lernt. Während Köhler einen transportablen Lernbausatz für nachfolgende Auszubildende entworfen hat, der den Lernenden einen niedrigschwelligen Einstieg in die Funktionsweise digitaler Sensoren ermöglicht, hatte Penndorf die Idee einer App, mit der Interessierte sich auf eine digitale Schnitzeljagd durch das Unternehmen begeben können.