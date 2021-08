Jeder siebte Infizierte im Saalekreis ist geimpft

Merseburg/MZ - Im Saalekreis hat es bisher insgesamt 69 Impfdurchbrüche gegeben, also Fälle, in denen sich vollständig Geimpfte dennoch mit dem Coronavirus infiziert haben. Diese Zahl nannte das Gesundheitsamt auf Anfrage. Seit Juni seien es 36 gewesen. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 235 bekannte Coronainfektionen. Der Anteil der Geimpften liegt also bei 15 Prozent. Das sei im erwartbaren Bereich, kommentierte Gesundheitsamtschefin Annegret Muchow: „Da gegenwärtig die Coronaimpfstoffe keinen hundertprozentigen Schutz bieten, sind Durchbrüche weiter zu erwarten.“

Weniger schwere Verläufe

Allerdings, so führt sie weiter aus, hätten die Impfstoffe eine gute Wirksamkeit. Das Robert-Koch-Institut schätze diese für die 18- bis 80-Jährigen auf 87 Prozent. Erst bei den noch älteren Geimpften nehme die Effektivität etwas ab. Muchow empfiehlt daher weiterhin, die vorhandenen Impfangebote wahrzunehmen. „Der bei weitem größte Teil der seit Februar gemeldeten Covid-19-Fälle war nicht geimpft.“ Zudem sei der Anteil von Geimpften unter den Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden oder gar sterben, gering.

Auch Lutz Heimann, Geschäftsführer des Basedow-Klinikums, berichtet, dass dort vor allem Ungeimpfte behandelt würden. Die Zahl der betreuten Coronafälle sei im Laufe der vergangenen Woche auf fünf gestiegen. Ein Patient sei am Wochenende auf der Intensivstation verstorben.

Derweil hat das Klinikum die vergangenen Wochen, in denen es kaum Covid-Patienten gab, genutzt, um die bisherige Hauptcoronastation 01 umzubauen. „Sie ist jetzt in Stand-by und kann bei Bedarf jederzeit geöffnet werden“, erläutert Heimann. Sie kann sowohl als Normalstation verwendet werden, als auch als Isolationsstation. Dabei ist es durch den Umbau nun auch möglich, nur Teilbereiche für Patienten mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten zu nutzen.

Anstieg erwartet

„Unser Ziel war es, bis Ferienende fertig zu sein“, sagt der Klinikchef. Denn er rechnet ebenso wie Muchow damit, dass nach Schulbeginn und den Einschulungsfeiern am Wochenende die Infektionszahlen wieder steigen werden: „Es ist nur abzuwarten, wie stark dadurch Fälle für das Klinikum entstehen.“ Dort läuft der sonstige Betrieb laut Heimann derzeit ohne Einschränkungen. Auch Besucher sind weiterhin zulässig. Demnächst wolle man für sie die Registrierung per Luca-App einführen, um die Situationen am Eingang zu vereinfachen.

Unterdessen vermeldete das Gesundheitsamt am Montag 19 Neuinfektionen. Damit gibt es aktuell 81 bekannte aktive Fälle im Kreisgebiet. Die Inzidenz lag bei 30.