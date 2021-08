Jäger schießt sich durch umgefallene Waffe selbst an - Joggerin und angehende Ärztin leisten Hilfe

Deutleben - In Deutleben ist es am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr zu einem Jagdunfall gekommen. Laut der Polizei fiel dem einem Jäger auf seinem Hochsitz das geladene Jagdgewehr um, woraufhin sich ein Schuss löste. Der Jäger wurde am Bein getroffen.

Demnach versorgte er sich zunächst selbst medizinisch, bekam dann weitere Hilfe durch eine Joggerin und eine auf dem Fahrrad vorbeifahrende angehende Ärztin. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach letztem Kenntnisstand war die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Das Jagdgewehr wurde durch die Polizei in Verwahrung genommen.