Ist „EisKFee“ in Bad Dürrenberg die beste Eisdiele im Saalekreis?

Bad Dürrenberg/MZ - „Ich mache deutsches Konditoreneis“, sagt Ingo Ringmann. „Nicht so sahnig-cremig, ich mache eher ein kompakteres Eis.“ Der Inhaber vom „EisKFee“ in Bad Dürrenberg sitzt mit Sohn Nils an einem Tisch in der Eisdiele, die er 2017 von seinem Vorgänger übernommen hat. Aber wie wurde der gelernte Schlosser zum Eismacher? „Das ist eine lange Geschichte“, sagt Ringmann und lacht.