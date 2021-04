Internationale Würdigung für Flößen?

Leuna/Bad Dürrenberg - Erneut schafft es Frank Thiel einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Wahrung der Tradition des Flößens zu gehen. Mehrere Länder haben nun die Bewerbung eingereicht, die das Flößen zu einem immateriellen Kulturerbe der Menschheit der Unesco machen könnte.

Frank Thiel ist Vorsitzender des Vereins Elsterfloßgraben und ist gleichzeitig 2. Bundesvorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung und Beisitzer im Vorstand der Internationalen Flößerei-Vereinigung. Als solcher hat er sich seit Beginn aktiv für die Bewerbung eingesetzt und die dreijährige Vorbereitung begleitet. Die Initiative geht von Flößervereinen und Kulturministerien aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Polen, Lettland und Spanien aus.

Vor Ort identitätsstiftend in den Regionen wirken

Mit den Unterlagen soll nach Information von Thiel nachgewiesen werden, wie das immaterielle Kulturerbe Flößerei als lebendiges Handwerk weiterentwickelt und an die nächsten Generationen weitergegeben werden soll. Erbracht worden seien Nachweise und Erläuterungen, was die Flößer-Vereine in den einzelnen Ländern künftig tun werden, um die Flößerei öffentlich bekannt zu machen, das traditionelle Handwerk als Kulturerbe zu schützen und vor Ort identitätsstiftend in den Regionen zu wirken.

Zu rechnen ist mit einer Entscheidung erst im kommenden Jahr. Ende 2022 soll sich der Unesco-Ausschuss offenbar mit der multinationalen Bewerbung befassen. (mz/Melain van Alst)