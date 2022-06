In Querfurt wird die Apfelsaison in Sachsen-Anhalt eröffnet

Die Obstbauern vor Ort rechnen in diesem Jahr mit einer guten Ernte. Aber es gibt dennoch Herausforderungen, die nun nach den Dürrejahren vor ihnen stehen.

Elisabeth II., Blütenkönigin des Verbands ?Sächsisches Obst?, bei der Eröffnung der Apfelsaison in der Plantage vom Obsthof Müller in Querfurt

Querfurt/MZ - Im Durchschnitt hat laut der Landesfachgruppe Obstbau jeder Einwohner in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 25 Kilogramm frischer oder verarbeiteter Äpfel verzehrt. „Ich behaupte, dass die Querfurter mehr als diese 25 Kilo im Jahr konsumieren“, sagt Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) und begründet die These damit, „dass wir mit Alexander Müller einen Direktvermarkter bei uns in der Stadt haben, der für Qualität steht.“