In gestohlenem Auto und mit Drogen In gestohlenem Auto und mit Drogen: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb in Leuna fest

Leuna - In Leuna ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann festgenommen worden, der in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Das Fahrzeug war einer Streife gegen 1.20 Uhr aufgefallen, weil gestohlene Kennzeichen daran montiert waren, teilte die Polizei am Morgen ...