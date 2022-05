In diesem Eiscafé gibt es das beste Eis im Saalekreis

Frankleben/MZ - Im Eiscafé Cappuccino in Braunsbedra gibt es das leckerste Eis im südlichen Saalekreis - zumindest, wenn es nach der sechsköpfigen Jury des MZ-Blindtests geht, der am Mittwoch im Café Eistaler von Andreas Rumi in Frankleben stattfand. Von 100 möglichen erhielten die zwei verkosteten Geschmacksrichtungen der Eisdiele am Braunsbedraer Markt am Ende 85 Punkte - womit das Café Cappuccino ganze 25 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, das Fresco Gelato in Merseburg, hatte.

