Impfwillige im Saalekreis können sich Samstag mit Astrazeneca immunisieren lassen

Teutschenthal/Merseburg - Impfwillige können im Saalekreis sich am Samstag, 26. Juni 2021, ohne vorherigen Termin mit dem Impfstoff von Astrazeneca gegen das Corona-Virus immunisieren lassen. Wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte, können Interessiert von 9 bis 18 Uhr in das Kultur- und Gemeindezentrum Teutschenthal, Schafberg 3,in Teutschenthal gehen und sich impfen lassen.

Bereits gebuchte Termine behalten dabei ihre Gültigkeit. Die erforderliche Zweitimpfung finde dann nach acht bis zehn Wochen im Impfzentrum, Rischmühle 3 in 06217 Merseburg statt. Die Termine für die Zweitimpfung werden individuell vor Ort vergeben, so der Kreis. (mz)