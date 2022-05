Impfstoff landet im Müll: Warum ein Teutschenthaler Arzt wütend ist

Halle (Saale)/MZ - Thomas Dörrer steht ratlos vor dem Kühlschrank in seiner Praxis. Am Donnerstagmittag hat er genau 20 Spritzen mit Biontech verimpft. Noch 80 liegen bereit. „Ich verstehe es einfach nicht. Wir sind mitten in einer Pandemie und es sind immer weniger Menschen bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen“, sagt der Allgemeinmediziner in Zscherben, einem Ortsteil von Teutschenthal (Saalekreis). Im sozialen Netzwerk Twitter hatte er Anfang der Woche Alarm geschlagen. „Die Nachfrage ist so mies, dass ich Sorge habe, was wegzuschmeißen. Wer eine Impfung will, bitte melden.“ Erstmals seit Ostern hat der 45-Jährige auch keinen Nachschub mehr bestellt.