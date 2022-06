Im Saalekreis könnten zwei Projekte von Wasserstoff-Förderung profitieren

Leuna/Bad Lauchstädt - Mit großen Zahlen verkünden die Bundesminister für Wirtschaft und Verkehr, dass Deutschland Vorreiter in Sachen Wasserstoff werden soll. In einem bunten Bouquet von 62 Projekten zum grünen Wasserstoff von Erzeugung, Infrastruktur, Industrie bis hin zur Mobilität ist auch der Saalekreis mit gleich zwei Bewerbern vertreten. Sie könnten etwas vom acht Milliarden Euro großen Kuchen an Fördermitteln von Bund und Ländern abbekommen. So jedenfalls bewirbt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Wasserstoff-Allianz am Freitag. Der große Wurf für den Saalekreis ist es jedoch noch nicht. Die wichtigsten Akteure in puncto grünem Wasserstoff äußern sich jedenfalls verhalten.

