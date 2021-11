Im „Anker“ zieht neues Leben ein: Das ist für die ehemalige Gaststätte in Wallendorf geplant:

In der ehemaligen Gaststätte „Goldener Anker“ in Wallendorf entsteht eine Tagespflege.

Wallendorf/MZ - Über Generationen war der „Goldene Anker“ eine Gaststätte in Wallendorf. Das Schild steht noch immer vor dem Gebäude direkt an der Bundesstraße 181, doch seit einigen Jahren steht es leer.

Doch nun bekommt der „Anker“ neues Leben, denn Edda Eckstein baut dort gerade eine Tagespflege auf, die im kommenden Jahr ihre ersten Gäste begrüßen möchte.

Gaststätte in Wallendorf wird Tagespflege

Eckstein ist Besitzerin des Gebäudes. Sie ersteigerte einst den „Anker“, renovierte, und baute den Gaststättenbetrieb wieder auf. Doch 2011 musste Eckstein das Lokal schließen, da sie in die Pflegebranche eingestiegen und in Bad Dürrenberg ein Projekt für betreutes Wohnen übernommen hatte. „Ich bin den ganzen Tag hin- und hergependelt. Das wurde einfach zu viel.“ 2015 entschied sich Eckstein, einen eigenen Pflegedienst zu gründen. Das Bad Dürrenberger Pflegeteam bietet betreutes Wohnen, eine häusliche Krankenpflege sowie eine Tagespflege an.

„Die Räumlichkeiten für die Tagespflege in Bad Dürrenberg sind angemietet. Da kam mir die Idee: Wieso nicht aus dem Anker eine Tagespflege machen?“, erzählt Edda Eckstein. „Der Bedarf ist da. Die Leute werden älter und die Angehörigen müssen entlastet werden.“ Also entschloss sie sich, die brachliegende einstige Gaststätte auszubauen. Die Besucher der Tagespflege in Bad Dürrenberg werden dann in den Anker umziehen, es wird aber auch Platz für zusätzliche Gäste sein.

Gemütlichkeit: Innenarbeiten sind abgeschlossen und die ersten Möbel stehen schon

Allerdings entpuppte sich der Umbau als eine Herausforderung. Denn es stellte sich heraus, so Eckstein, dass es weder einen Antrag noch eine Genehmigung für einen Anbau gegeben hat, der zu DDR-Zeiten errichtet worden war - bevor Eckstein das Lokal ersteigerte. Und der Anbau in Richtung Bundesstraße befinde sich auf Boden des Bundes, was zu einigen Komplikationen geführt habe. Letztlich durfte Eckstein das Grundstück dazu kaufen. „Das ganze Prozedere hat über zwei Jahre gedauert“, erzählt die Inhaberin. „Und dann kam Corona.“

Die Pläne gerieten also einmal mehr ins Stocken. Doch inzwischen sind die Innenarbeiten abgeschlossen und die ersten Möbel stehen auch schon. „Hier wollen wir alles auf alt einrichten“, sagt Eckstein, während sie im großen Aufenthaltsraum im Herzen der Tagespflege steht. Erste Sessel, Lampen, Holzkommoden und Dekorationsartikel zieren bereits den Raum.

Die erste Sitzecke in der neuen Tagespflege ist schon eingerichtet. Laura Nobel

„Die Gäste sollen sich hier wohlfühlen und es sollen Erinnerungen an früher geweckt werden.“ Die Tagespflege verfügt außerdem über zwei Ruheräume, eine große Küche, weitere Aufenthaltsräumlichkeiten sowie einen Außenbereich.

Tagespflege in der ehemaligen Gaststätte soll Angehörige entlasten

Für 25 Gäste pro Tag ist Platz. Die Besucher werden morgens von einem Fahrdienst abgeholt und nachmittags wieder zurück gebracht. Es gibt Frühstück, Mittagsessen sowie Kaffe in der Einrichtung. Zwischendurch werden Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel basteln, Zeitung lesen oder Bingo spielen. Wer kann, soll auch bei der Arbeit in der Küche mit eingebunden werden, so Eckstein. „Ziel ist es, die kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und neue wieder zu erwecken.“

Die Tagespflege sei nicht nur für die Besucher selbst etwas positives, sagt Eckstein. Das Angebot entlaste auch Angehörige. „Viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt“, hat die Inhaberin festgestellt. Dabei zahle die Krankenkasse bei entsprechendem Pflegegrad für den Aufenthalt. Die Gäste selbst seien am Anfang oft skeptisch.

„Wenn man ihnen aber klar macht, dass sie ja nur tagsüber hier sind und nachmittags wieder nach Hause fahren, ist es schon nicht mehr so schlimm.“ Letztlich seien alle Besucher gern in der Tagespflege - demnächst dann nicht mehr in Bad Dürrenberg, sondern in Wallendorf. Wann genau der Umzug erfolgen soll, stehe aber noch nicht fest. „Da machen wir uns gar keinen Druck.“