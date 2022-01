Hunderte Teilnehmer und teils radikale Töne

Während in Bad Dürrenberg die Demonstranten schweigend durch die Stadt zogen, wünschte sich in Querfurt die AfD einen „Flächenbrand“.

Querfurt/Mücheln/Bad Dürrenberg/MZ - Im Saalekreis haben sich die Proteste gegen die staatlichen Coronamaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht auch im neuen Jahr fortgesetzt. Am Montagabend zogen erneut an die insgesamt 1.000 Demonstranten durch Querfurt, Mücheln und Bad Dürrenberg. Die Polizei sprach von knapp 800 Teilnehmern, davon allein 580 in der Quernestadt.

Dort hatte, nachdem es in der Vorwoche einen unangemeldeten kleineren Spaziergang gegeben hatte, nun wieder AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider den Protest offiziell angemeldet. Der begrüßte die Menge mit der Frage „Habt Ihr Lust, Widerstand zu leisten?“ Die gebrüllte Antwort: „Ja“.

Der Ruf nach Widerstand

Die Tonart hielt der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist beobachtete Landtagsabgeordnete auch nach dem obligatorischen Rundgang durch Querfurts Innenstadt. Er skizzierte unter anderem eine Verschwörungstheorie, nach der die gegenwärtige Gesundheitspolitik nur einer globalen wirtschaftlichen Umstrukturierung im Sinne der Großkonzerne diene: „Sie wollen uns zu Maskensklaven in einem Rechtsstaat machen. Aber das machen sie nicht mit uns“, rief Tillschneider über den Markt, auf dem sich auch gut zehn Gegendemonstranten versammelt hatten, und erhielt als Echo „Widerstand“-Rufe.

Der Politiker nannte es ein Armutszeugnis für die „Altparteien“, wie im AfD-Jargon die übrigen Bundestagsparteien genannt werden, wenn sie das Vertrauen der Bürger verloren hätten. „Eine Regierung, die Kritik nicht mehr verkraften kann, ist bankrott. Eine solche Regierung hat auch vergessen, was Demokratie ist.“ Der AfD-Kreischef wünschte sich daher, dass die Proteste zu einem „Flächenbrand“ werden. Auch sein Fraktionskollege Daniel Wald, der gegen Impfpflicht und den „gottlosen Kanzler“ wetterte, sagte: „Daher glaube ich, die Zeit für Plenardebatten und Ausschusssitzungen ist allmählich vorbei. Unser Platz, als einzige bürgerliche Parlamentarier war, ist und bleibt auf der Straße.“

Kerzen vor dem Rathaus

Solch radikale Töne waren am Montag in Bad Dürrenberg nicht zu hören. Erst als der Demonstrationszug wieder am Markt angekommen war, gab es einen einzelnen Sprechchor: „Friede, Freiheit, keine Diktatur“. Zuvor waren die nach MZ-Zählung gut 320 am Markt gestarteten Teilnehmer jedoch in einer langen Reihe schweigend über Fußwege und Straßen der Solestadt gezogen. Ihr Etappenziel war das Rathaus, vor dem sie wie in den Vorwochen Kerzen und Teelichter in Gläsern abstellten. Vereinzelt brannten sie Wunderkerzen ab. Auf dem Rückweg stoppte der Tross in der Breiten Straße kurz, um einen Rettungswageneinsatz nicht zu behindern.

Protest vor dem Bad Dürrenberger Rathaus. Briest

Anders als in Mücheln und Querfurt war die Demonstration in Bad Dürrenberg nicht angemeldet. Eine Frau, die noch im Frühjahr Coronaproteste in der Stadt organisiert hatte und auch am Montag vereinzelte Richtungshinweise rief, negierte auf Anfrage, für den Protest verantwortlich zu sein. Sie sei aus dem Organisationsteam zurückgetreten. Sie und ihre Umstehenden behaupteten, dass es sich bei der Versammlung mit klarem politischem Ziel auch gar nicht um eine Demonstration, sondern lediglich um einen spontanen Spaziergang gehandelt habe. Einen, für den allerdings in speziellen Telegramm-Gruppen geworben wurde. Die „Nichtorganisatoren“ der „Nichtdemonstration“ hatten sogar die Teilnehmer gezählt. Sie kamen auf 382.