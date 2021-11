Hundebiß auf Schweine in Frankleben ruft Ämter auf den Plan

Frankleben/MZ/dd - Ein Video mit einem Beißvorfall von Hunden gegenüber Hausschweinen, aufgenommen in einem privaten Grundstück in Frankleben, verbreitete sich jüngst in sozialen Netzwerken und wurde auch in Medien zum Thema. Das zuständige Ordnungsamt der Stadt Braunsbedra und das Veterinäramt des Saalekreises führten deshalb Kontrollen durch und prüfen Konsequenzen.

Hundebiß in Frankleben ruft Ämter auf den Plan

Die Tierhalterin bestätigte der MZ, dass der Film bei ihr zu Hause entstand. Sie erklärte auch, dass danach lediglich ein Schwein lahmte und einen Riss am Ohr aufwies, also kein Tier ernsthaft verletzt wurde. Dennoch prüfe man, die betroffenen Hunde als Vorfallshunde einzustufen. Die Halterin müsse dann mit ihnen zum Wesenstest, teilte die Stadt Braunsbedra mit.

„Der Tierhalterin wurde die Auflage erteilt, sicherzustellen, dass die Hunde zu keiner Zeit Zugang mehr zu den anderen gehaltenen Tieren haben“, heißt es in der Stellungnahme des Kreises. Und weiter: „Diese Auflage wurde durch bauliche Maßnahmen erfüllt, eine Nachkontrolle wurde bereits durchgeführt.“ Zum Allgemeinzustand der Hoftiere heißt es: „Eine schlechte Versorgung wurde nicht festgestellt.“