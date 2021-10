Gleich zwei Delegationen von Politikern in Bad Lauchstädt

Gruppenbild der Präsidentinnen und Präsidenten sowie Direktorinnen und Direktoren der deutschen Landesparlamente am Sonnabend in den Kuranlagen von Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ - Die Feierlichkeiten zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit schwappten am Wochenende von Halle auch auf Bad Lauchstädt über. Samstag empfing der Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Gunnar Schellenberger, die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente.

Hoher Besuch im Goethe-Theater in Bad Lauchstädt zum Tag der Deutschen Einheit

Dabei warb er: „Sachsen-Anhalt präsentiert sich zum Tag der Deutschen Einheit 2021 als Land der Moderne, das gekonnt auf seine mannigfaltigen historischen Wurzeln verweist und so eine Entwicklung von über 7.000 Jahren europäischer und deutscher Geschichte nacherlebbar macht. Für dieses besondere Wochenende stehen die Stadt Halle und Umgebung im Focus, um sie näher kennenzulernen – natürlich auch, um davon zu berichten. Einen ersten Einblick bietet ein echtes Schwergewicht: Die Welterbestätten in Sachsen-Anhalt. Neben seinen berühmten 6 Staunenswerten hat Sachsen-Anhalt aber noch so viel mehr zu bieten, weshalb sich ein Wiederkommen auf jeden Fall lohnt.“

Für ihn und seine Gäste gab es eine Kostprobe aus der Festspielinszenierung von Mozarts „Zauberflöte“ sowie ein festliches Bankett im Kursaal. Am Tag zuvor begrüßte mit einem ähnlichen Programm bereits Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) Bürgerdelegationen aus allen 16 Bundesländern im Goethe-Theater.