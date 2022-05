Hohe Materialkosten zwingen Planer der Laga in Bad Dürrenberg zum Sparen

Gestiegene Kosten von Baumaterial bereiten den Planern der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg Probleme. Wo gespart werden muss.

Der Kurpark in Bad Dürrenberg soll die Landesgartenschau 2023 ausrichten.

Bad Dürrenberg/MZ - Gestiegene Kosten von Baumaterial machen jetzt auch den Planern der Landesgartenschau (Laga) 2023 in Bad Dürrenberg zu schaffen. „Mit der derzeitigen Preisentwicklung sind wir nicht in der Lage, das alles so zu realisieren, wie wir es uns vorgestellt haben“, führte Till Rehwaldt, Chef des Planungsbüros Rehwaldt Landschaftsarchitekten, im jüngsten Laga-Ausschuss vor Augen. Gerade im Bereich Holz und Stahl seien die Kosten ungewöhnlich hoch.