Höffner will in Günthersdorf bald Möbel produzieren

Günthersdorf/MZ - Am Höffner-Standort in Günthersdorf sollen bald nicht nur Möbel verkauf, sondern auch produziert werden. Die Möbel-Höffner-Gruppe will den Standort entsprechend erweitern. Mit diesem Wunsch war die Firma Krieger als Betreiber der Möbelhausgruppe an die Stadt Leuna herangetreten. Der Bauausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für den Bebauungsplan ausgesprochen. Letztlich wird der Stadtrat über die Satzung entscheiden.