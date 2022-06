Historische Skelette werden in Bad Dürrenberg erneut bestattet

Bad Dürrenberg/MZ - In der Erde befindet sich ein tiefes Loch, welches mit einem grünen Tuch ausgelegt wurde. Unmittelbar davor liegen zwei weiße Tücher, in denen sich historische Gebeine befinden. Um die Grabstelle auf dem alten Friedhof in Bad Dürrenberg hat sich eine kleine Menschentraube versammelt, die ruhig den Worten des Pfarrers lauscht. Die Gruppe, dabei sind Mitglieder vom Verein für ehrenamtliche Bodendenkmalpflege, ist zusammengekommen, um die erst kürzlich im Kurpark gefundenen Skelette zur letzten Ruhe zu betten. Vor einem Dreivierteljahr wurden die Gebeine bei Bauarbeiten zur Vorbereitung auf die Landesgartenschau gefunden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<