Herrenhaus in Schafsee ist heute mit viel Leben erfüllt

Schafsee - „Ihr Haus steht unter Wasser!“ An diese Worte kann sich der Kölner Wolfgang Hick, Eigentümer vom Herrenhaus in Schafsee, noch gut erinnern. So informierte ihn im April 2017 der Hausmeister darüber, dass Starkregen im Zuge eines Unwetters Unmengen von Schlamm über das Anwesen und in das Gebäude gespült hat. Die Bewohner konnten sich gerade noch retten. „Es war ein Riesenschaden entstanden“, erklärt der 69-Jährige heute bei einer Führung durch das Haus. Es sei alles wieder saniert, außerdem der Hochwasserschutz verbessert worden. Ihn freut es besonders, wie sehr das Haus mit Leben erfüllt ist, vor allem Kinder hier auf dem Gelände offensichtlich Spaß haben. Die Tagesgruppe „Schafsee Zwerge“ sowie die Familienhilfe Schafsee, beide vom Träger Projektservice GbR aus Eisleben, haben im Gebäude ihr Domizil. Außerdem ist es von mehreren Familien bewohnt.

