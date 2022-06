Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Machtpolitiker setzt auf Corona

Der Querfurter will erneut in den Landtag einziehen.

Er ist 43 Jahre alt • lebt in Querfurt • ist in Rumänien als Sohn Banater Schwaben geboren • bezeichnet seine Herkunft selbst stolz als „deutsch“ • ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden • sitzt für die AfD im Landtag, Kreistag und Querfurter Stadtrat

So entspannt wie jetzt war die Situation in der politischen Karriere von Hans-Thomas Tillschneider vielleicht noch nie. Mit Listenplatz drei kann nur eine aus seiner Sicht unglückliche Kombination aus zahlreichen Direktmandaten für die Kollegen bei eigener Niederlage seinen Wiedereinzug in den Landtag verhageln. Im Kreisverband ist er nach langen Machtkämpfen mittlerweile unangefochtenes Alphatier. Und seine Partei steht heute dort, wo der 43-jährige Abgeordnete sie schon immer haben wollte: weit rechts.