Halter mit „Corona-Haustieren“ aus dem Internethandel überfordert

Im Tierheim am Werder warten 27 Hunde auf ein neues Zuhause. Einige Halter möchten ihr Tier jedoch auch abgeben.

Merseburg/MZ - Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein Haustier angeschafft. Doch langsam kehrt wieder Normalität ein, Homeoffice ist oftmals nicht mehr möglich. Plötzlich ist keine Zeit mehr für das Tier. Schon seit Beginn der Pandemie befürchteten Tierschützer, dass zahlreiche Hunde und Katzen schon bald wieder abgegeben werden.

Derzeit sei die Corona-Rückgabewelle noch verhalten, sagt Otfried Müller. Er ist der Geschäftsführer der Landesgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt des Deutschen Tierschutzbundes. „Ich vermute aber, dass es spätestens nach den Sommerferien richtig losgehen wird.“ Denn jetzt hätten die Kinder noch Zeit, um sich mit den Tieren zu beschäftigen. „Wenn dann die Schule und Arbeit wieder losgehen, wird es zu viel“, erwartet Müller und fügt an: „Ich hätte gern Unrecht.“

Seine Sorge teilt allerdings auch Julia Löser, die Leiterin des Tierschutzzentrums in Merseburg. Dort hat es bereits erste Anfragen von Personen gegeben, die sich während der Pandemie einen Hund angeschafft haben und ihn nun wieder abgeben wollten. „Wir konnten bisher zum Glück alle Hunde vor der Rückgabe bewahren“, sagt Löser. Das sei gelungen, indem man mit den Besitzern gesprochen und ihnen beispielsweise einen Hundetrainer vermittelt habe oder angeboten habe, den Hund tagsüber zu bereuen.

Halter sind überfordert

Oft sei das Problem, dass die Besitzer mit ihrem Vierbeiner nicht klarkommen und ihn nicht richtig erziehen. „Viele haben ihr Tier über das Internet gekauft und haben nun keinen Ansprechpartner mehr“, erklärt Löser. Denn im Netz bewegen sich viele schwarze Schafe, die es nur auf den Gewinn abgesehen haben und nach dem Verkauf nicht mehr ansprechbar sind. „Da hat sich ein richtiger Markt entwickelt und die Kosten sind explosionsartig in die Höhe geschossen“, hat die Tierschützerin festgestellt. Gleiches gelte auch für Katzen.

Dieser kleine Mischlingshund wurde Anfang Juni in Merseburg gefunden und lebt seitdem im Tierheim Gehofen. Bisher gibt es kein Zeichen von einem Besitzer. Das Tier leidet unter Hüftproblemen. (Foto: Tierheim Gehofen)

Hinzu komme, dass viele Käufer ihren Hund nach dem Aussehen aussuchen. Dabei sei es wichtig, sich im Vorfeld mit den Charakterzügen der Rassen zu beschäftigen, um herauszufinden, welcher Hund auch wirklich zu einem passt. Wer sein Tier aus dem Tierheim bekommt oder bei einem seriösen Züchter kauft, wird im Vorfeld entsprechend beraten, nicht jedoch bei gewinnorientierten Internethändlern. Die Folge: Die Besitzer sind überfordert, manche wollen ihr Tier wieder loswerden. Aber auch der zeitliche Faktor spiele eine Rolle. Jetzt, wo wieder etwas Normalität eingekehrt ist, fehlt die Zeit, die im Homeoffice noch da war. Deshalb bietet das Tierheim am Werder auch eine Tagespflege für die Hunde an.

„Das zerreißt einem das Herz. Hunde lieben ihre Menschen.“

„Wir wollen jedem Tier den Gang ins Tierheim ersparen“, betont Löser. Denn gerade für Hunde ist es schlimm, wenn sie von ihrem Herrchen oder Frauchen getrennt werden. „Das Tier versteht dann die Welt nicht mehr.“ Löser erzählt von einem Hund, der ins Tierheim kam, weil seine Besitzer sich getrennt haben und am Ende keiner bereit war, das Tier zu sich zu nehmen: „Er stand drei Tage lang am Tor und hat darauf gewartet, dass er wieder abgeholt wird. Das zerreißt einem das Herz. Hunde lieben ihre Menschen.“

Es gibt aber auch Haustiere, die gar nicht erst ins Tierheim gebracht, sondern einfach ausgesetzt werden. Das komme gerade zur Urlaubszeit immer wieder vor, weiß Otfried Müller. Er selbst leitet ein Tierheim in Wolmirstedt und hat erst kürzlich zwei Katzen aufgenommen, die einfach vor der Polizeistation abgestellt worden waren. „Viele Leute fahren in den Urlaub und wissen nicht wohin mit den Tieren.“

Von Merseburg nach Gehofen

Sogenannte Fundtiere aus Merseburg, die keinem Besitzer zugeordnet werden können, kommen in das Tierheim Gehofen hinter der thüringischen Grenze. Die Stadt hat einen Vertrag mit der Einrichtung. Derzeit sind dort insgesamt über 30 Hunde und rund 140 Katzen untergebracht, erzählt der Leiter Rüdiger Hundt. Auch mehrere Fellnasen aus Merseburg sind darunter. Anfang Juni ist beispielsweise ein älterer Mischlingshund eingezogen, der unter Hüftproblemen leidet - vermutlich wurde er ausgesetzt. Ein Bürger hatte das freilaufende Tier entdeckt und zur Feuerwache gebracht, wo er schließlich vom Ordnungsamt abgeholt wurde. „Wir haben bis heute kein Zeichen vom Besitzer“, bedauert Hundt.

Auch der Tierheimleiter konnte bisher noch nicht die große Rückgabewelle an „Corona-Tieren“ feststellen. Ein paar Anfragen habe es jedoch schon gegeben, bei denen jemand seinen Vierbeiner loswerden wollte. „Die Leute haben die verschiedensten Ausreden. Plötzlich sagt der Vermieter nein oder es liegt an einer Haarallergie.“ Wie auch Müller und Löser ist sich Hundt sicher, dass die Rückgabeanfragen noch deutlich in die Höhe steigen werden. „Wir erwarten diese Welle. Die wird gegen Herbst kommen.“