Grüße aus Gröst: Was die Menschen vor mehr als 100 Jahren bewegte

Gröst/MZ - Mit der Veröffentlichung historischer Postkarten erinnern wir nun schon eine geraume Zeit daran, wie es in den Dörfern des südlichen Saalekreises einst aussah. Diesmal zeigen wir Ansichtskarten aus Gröst und dem 1939 eingemeindeten Almsdorf. Sie wurde öfter von Dorfbewohnern gefragt, warum „Gröst in alten Bildern“ noch nicht in der MZ erschienen ist, doch sie wollte erst ihren Geburtstag abwarten, wo sie sich noch eine alte Ansichtskarte erhoffte, die sie tatsächlich erhalten hat, sagt Dorfchronistin Gudrun Engel, die alle Karten zur Verfügung gestellt hat.

Grüße aus Almsdorf (Foto: Sammlung Gudrun Engel)

Die meisten sind über 100 Jahre alt. „Unkundige können gar nicht verstehen, dass beschriebene Ansichtskarten mehr wert sind als unbeschriebene, aber man erfährt, was die Menschen zu dieser Zeit bewegt hat“, schildert Gudrun Engel aus Gesprächen mit Interessenten.

Grüße aus Silberberg-Gröst (Foto: Sammlung Gudrun Engel)

Wer der MZ zur Veröffentlichung Postkarten von Dörfern des Bereichs Merseburg-Querfurt (und deren Geschichte) zur Verfügung stellen möchte, wendet sich per Post an: Lokalredaktion Merseburg, Entenplan 9, 06217 Merseburg, oder per E-Mail an: redaktion.merseburg@mz.de.