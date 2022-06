Grüne Landwirtschaft zahlt sich in Bad Dürrenberg aus

Friedensdorf/MZ - „Der Trend geht in diese Richtung. Es wird alles ein bisschen grüner“, sagt Matthias Ulrich. Und deshalb gönnt sich auch seine Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg seit zwei Jahren ein bisschen mehr Grün. Eine Tochterfirma, die auf ökologische Landwirtschaft spezialisiert ist. Das Landgut Friedensdorf. Ein paar Ställe am Rand des Leunaer Ortsteils, die einst der Milchviehhaltung dienten. Auch heute sind die meisten Säugetiere dort Kühe. Knapp 400 Rinder hat das Landgut. Sie haben im Vergleich zu vielen Artgenossen in der Landwirtschaft ein entspanntes Leben. Für sie geht es im wesentlichen um Fressen, Wachsen und ein Mal im Jahr fortpflanzen.

