Großer Ansturm auf die Liegeplätze in der Marina Mücheln

Welche kulturellen Veranstaltungen es 2022 im Hafen am Geiseltalsee gibt.

Die Marina Mücheln am Geiseltalsee

Mücheln/MZ - Von 300 an der Marina Mücheln zur Verfügung stehenden Bootsliegeplätzen sind zwar noch fünf frei. Doch auch für sie gibt es Interessenten. Das heiße für die Saison 2022 Komplettauslastung, sagte Thomas Weiß, der Geschäftsführer der Marina Mücheln GmbH, in der jüngsten Stadtratssitzung. Dort berichtete er über die aktuelle Situation des Unternehmens, an dem Mücheln mehrheitlich beteiligt ist.