Gibt es einen Ansturm auf die Schnapszahltermine zum Heiraten im Bereich Merseburg und Querfurt?

Merseburg/MZ - Dem Klischee, dass sich Männer keine Hochzeitstage merken könnten, kann in diesem Jahr entgegengewirkt werden. Wer es sich besonders einfach machen möchte, bekommt gleich mehrere Termine geboten, bei denen es reicht, sich lediglich eine Zahl zu merken – nämlich die Zwei. So erwarten uns im Februar zwei Schnapszahlen, die es so erst wieder in mehreren Hundert Jahren geben wird. Der 2.2.2022 und der 22.2.2022. In anderen Kreisen gab es bereits Anzeichen für einen erhöhten Ansturm auf die beiden Tage. Doch wie sieht es im südlichen Saalekreis aus?