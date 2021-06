Gewerbesteuereinnahmen massiv eingebrochen: Leuna will nicht mehr zahlen

Leuna - Leuna hat große Finanzsorgen. Weil die Gewerbesteuereinnahmen massiv eingebrochen sind, hatte die Stadt zuletzt schon eine Haushaltssperre verhängt. Nun geht Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) noch einen Schritt weiter. Im Stadtrat kündigte sie an, fällige Zahlungen in Millionenhöhe an das Land nicht mehr leisten zu wollen.

Zahlungen in Höhe von drei Millionen Euro nohc fällig

Anfang Mai hatte die Kommune in einem Schreiben an Finanz- und Wirtschaftsminister sowie den Ministerpräsidenten ihre prekäre Lage geschildert. Doch nach eigenen Angaben blieb bisher eine Reaktion aus Magdeburg aus. Deshalb will sich Hagenau nun auf anderem Weg Gehör verschaffen. Die Stadt muss insgesamt 5,3 Millionen Euro Finanzkraftumlage an das Land entrichten.

2,3 Millionen Euro davon hat sie bereits bezahlt. Die übrigen drei Millionen wären nun fällig. Überweisen will Hagenau das Geld jedoch nicht, vielmehr fordert sie, dass das Land das bereits gezahlte Geld zurücküberweist. Dies will sie dem Finanzminister in einen neuerlichen Brief mitteilen.

„Eine moralische Frage“

„Die Finanzaufsicht hat mich gefragt, auf welcher Rechtsgrundlage das passieren soll“, sagte die Bürgermeisterin. Die gäbe es wahrscheinlich nicht: „Es ist eine moralische Frage. Das Land teilt mit uns die Freude am Standort, dann soll es auch das Leid mit uns teilen.“ Das „Leid“ lässt sich in Zahlen messen: Die Kommune hatte in diesem Jahr mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 39 Millionen Euro gerechnet.

Stand jetzt erwartet sie aber nur noch sechs Millionen Euro, wie Kämmerer Michael Leonhardt berichtete. Das liegt daran, dass Unternehmen in diesem Jahr bereits Steuerrückforderungen in Höhe von 13 Millionen Euro gestellt haben, die die Stadt binnen vier Wochen zahlen muss, und dass viele ihre Steuervoranmeldungen auf null gesetzt haben. Leonhardt rechnet in diesem Jahr auch nicht mehr mit einer Besserung.

Leuna braucht Kredite und muss Nachtragshaushalt erstellen

Für die Rückzahlungen und einen Teil der Umlagen an Kreis und Land, die sich in ihrer Höhe an den Steuereinnahmen von 2019 bemessen, hat Leuna nun seine Finanzpolster von knapp 24 Millionen Euro aufgebraucht. Hagenau und Leonhardt argumentieren, dass sie Kredite aufnehmen müssten, um weitere Zahlungen ans Land zu leisten.

Ohnehin muss die Stadt einen Nachtragshaushalt erstellen. Trotz der jüngst vom Rat abgesegneten Cash-Pool-Lösung mit den Stadtwerken, rechnet der Kämmerer mit einen Liquiditätsdefizit von 21,5 Millionen Euro zum Jahresende: „Wir werden deshalb Investitions- und Kassenkredite aufnehmen müssen.“ Dennoch will er die Neuverschuldung gering halten – möglichst auch mit Hilfe des Landes.