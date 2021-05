Gewerbesteuer macht Leuna zu schaffen

Stadt will mit Cash-Pooling- Vertrag Liquidität sichern.

Leuna - Die Finanzlage der Stadt Leuna ist angespannt und wird derzeit grundlegend auf den Prüfstand gestellt. Grund dafür sind anfallende Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre 2007, 2019 und 2020 sowie Minderungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr. „Es ist ganz viel von dem passiert, was Negatives passieren kann“, fasst die Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) zusammen. Auch die pandemiebedingten Schließungen von öffentlichen Einrichtungen wie etwa der Bäder würden der Stadt zu schaffen machen. Als Folge hatte sie vor rund zwei Wochen eine Haushaltssperre verhängt.

Um die finanzielle Situation zu entlasten, ergreift die Stadt verschiedene Maßnahmen

Nach Informationen der Stadtverwaltung muss Leuna in diesem Jahr für jeden Euro, den die Stadt durch die Gewerbesteuer einnimmt, Umlagen in Höhe von 4,63 Euro zahlen. Das führt zu einem Missverhältnis. Insgesamt geht es um Kosten in Höhe von 22,5 Millionen Euro, die für die Stadt entstanden sind. Es gebe zwar Rücklagen, jedoch sind Kommunen dazu angehalten, nicht mehr als drei Millionen Euro Rücklagen zu haben. „Wir haben immer mehr und die Behörden schimpfen mit uns“, sagt Hagenau. Nun helfe dies zwar ein wenig. „Doch das Loch ist viel größer.“

Um die finanzielle Situation zu entlasten, ergreift die Stadt verschiedene Maßnahmen. Eine davon ist eine sogenannte Cash-Pooling-Vereinbarung mit dem Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue, über die im Finanz- sowie im Hauptausschuss beraten wurde. Dabei soll Guthaben in Höhe von vier Millionen Euro des Regiebetriebs, der sich in Besitz der Stadt befindet, an die Stadtkasse ausgeliehen werden.

Abstimmung über Cash-Pooling- Vertrag

„Der Vorteil dabei ist, dass wir als Stadt keinen Kredit zahlen müssen und somit zusätzliche Kosten vermeiden können“, erklärt Hagenau. Für den Regiebetrieb wiederum fällt der Strafzins weg, den er derzeit für das Guthaben zahlen muss. Ein entsprechender Vertrag für das Cash Pooling soll aufgesetzt und dann bis zum 15. Februar 2022 laufen.

„Wir borgen die vier Millionen lediglich. Das Geld wird dem Regiebetrieb zurückgeführt“, betont die Bürgermeisterin. Über den Abschluss des Vertrags wird in der nächsten Sitzung am 27. Mai entschieden. Der Hauptausschuss hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen. Im Finanzausschuss hatten zwei Mitglieder dagegen gestimmt, es gab eine Enthaltung. Mit sieben Ja-Stimmen sprach sich jedoch die Mehrheit für den Abschluss des Vertrags aus. (mz)